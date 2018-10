Manovra, Confintesa: è coraggiosa, speriamo sia anche efficace

Roma, 9 ott. (askanews) - Confintesa sospende il giudizio sulla nota di aggiornamento del Def "per capire esattamente di cosa si sta parlando". Lo dice il segretario generale Francesco Prudenzano aggiungendo che "la manovra è sicuramente coraggiosa per come è stata messa in campo, speriamo possa essere anche efficace".

Secondo Confintesa dipenderà molto da "come viene applicata - prosegue Prudenzano - dalla flat tax al reddito di cittadinanza. Il risultato finale si potrà avere solo tra qualche mese e nei primi mesi del 2019. Il punto fondamentale è uno: se riusciamo a incardinare un meccanismo virtuoso di spesa e di riciclaggio delle risorse acquisite riusciamo a portare qualcosa a casa. Se invece troviamo il solito sistema di basso medioevo in cui si prende qualche centinaio di euro in più per fare qualcosa che non rientra nell'economia del Paese allora perdiamo tempo".