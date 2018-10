Manovra, Moavero: fiducioso in dialogo costruttivo con Ue

Roma (askanews) - Enzo Moavero Milanesi è "assolutamente fiducioso" sulla "costruttività del dialogo" con l'Unione Europea, quanto ai risultati "lo vedremo nel corso di queste discussioni durante le quali sarà compito principalmente del ministro dell Economia spiegare le caratteristiche delle nostre scelte in tema economico". Lo ha detto lo stesso ministro degli Esteri, rispondendo a una domanda nel punto stampa congiunto con il Ministro degli Esteri norvegese, Ine Eriksen Soreide, alla Farnesina

"Io credo che necessariamente le discussioni tra uno stato membro e le istituzioni dell Ue debbano svolgersi in un clima sereno, è quanto prevedono le regole e quanto prevede anche il principio di leale collaborazione che è scritto nel Trattato", ha spiegato il capo della diplomazia italiana, "E quindi molto importante che il clima sia effettivamente sereno. Le regole europee prevedono naturalmente dei parametri ma prevedono anche un apposito quadro in cui le scelte degli stati si confrontano con gli altri stati e con le istituzioni europee. C è un confronto con la Commissione e ci sarà poi un confronto in seno al Consiglio con gli altri Paesi".

"La manovra del governo", ha ricordato Moavero, "contiene degli elementi di espansione, dobbiamo anche ricordarci che il nostro Paese negli scorsi anni, anche successivamente a quelli più duri della crisi economica e finanziaria, è cresciuto meno degli altri e questo rappresenta un problema molto importante anche dal punto di vista dell obiettivo di riduzione del debito, che - come chiarito dal ministro dell Economia - sarebbe mantenuto durante il corso di questi anni".

"Dal punto di vista della fiducia sulla costruttività dell interlocuzione a livello di Unione Europea, sono assolutamente" fiducioso, ha concluso il ministro degli Esteri, "rispetto al risultato lo vedremo nel corso di queste discussioni durante le quali sarà compito principalmente del ministro dell Economia spiegare le caratteristiche delle nostre scelte in tema economico. L importante è che rimanga quel clima costruttivo, che è quello poi importante e sottolineato dai trattati stessi".