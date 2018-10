Milano, Magazzini Raccordati aperti a città con Ventura Projects

Milano (askanews) - I Magazzini raccordati della Stazione Centrale di Milano si aprono alla città: grazie all'accordo con Grandi Stazioni gli spazi dove da due anni si svolge il Fuorisalone organizzato da Ventura Projects potranno ospitare eventi anche fuori dalla settimana dedicata al Design, durante il resto dell'anno.

Fulvia Ramogida, Project manager Organization in design - Ventura Projects: "Stiamo impostando il lavoro ma vuol dire che ci sarà la possibilità, compatibilmente con i limiti degli spazi non ancora ristrutturati, di ospitare eventi, presentazioni, riaprirli gradualmente alla città" ha detto. Il progetto "è nato perchè dopo il Salone del mobile le due edizioni di Ventura Centrale avevamo tante richieste e moltissimi interessamenti che non si riusciva ad evadere perchè i Magazzini erano usati solo per quel periodo di tempo" ha detto Fulvia Ramogida.

La partenza per i primi eventi è prevista entro un mese. "L'idea è di fare un test di un anno per capire quali sono i tipi di eventi e di attività più adatti per essere ospitati in questi spazi. Vogliamo continuare con il nostro focus su cultura, ricerca, design e esposizioni, poi una volta aperto lo spazio si vede qual è la reazione dei diretti interessati" ha aggiunto.

Altre novità sono in arrivo per la prossima Settimana del design in contemporanea con il Salone del Mobile: la parte di Ventura Future dedicata ai designer emergenti, già ospitata in zona Lambrate, dopo l'edizione 2018 in zona Loreto torna alle origini e si sposta in zona Tortona nei locali della ex Ansaldo.

"Adesso abbiamo stretto la partnership con Base, che sono molto affini a noi per progettualità, un progetto culturale molto legato ai temi della rigenerazione urbana, quindi abbiamo trovato il luogo giusto in termini di spazi e anche di anima per presentare l'Accademia, gli studi dei designer emergenti, con una progettualità che speriamo vada oltre l'anno parte più innovativa e creativa." ha detto Fulvia Ramogida. "Abbiamo scelto di essere in Tortona perchè è una zona già nota, per evitare una dispersione che adesso c'è al Fuorisalone, che diventa per visitatori ed espositori un problema perchè è frammentato e gli spostamenti sono lunghi, così siamo già inseriti in un circuito visitato" ha concluso.