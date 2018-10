Nazionale di calcio a Genova: minuto di silenzio al Ponte Morandi

Roma, (askanews) - In silenzio e in ascolto, per rendere omaggio alle vittime: la Nazionale italiana di Calcio è arrivata a Genova, davanti a ciò che rimane del Ponte Morandi, e abbracciare idealmente tutta la città.

Accolti dal presidente della Regione, Giovanni Toti, gli azzurri - accompagnati dal ct Roberto Mancini - giocheranno al Ferraris di Genova in amichevole contro l'Ucraina mercoledì 10 ottobre.

Sotto al ponte è stato osservato un minuto di silenzio ed è stata poi deposta una corona di fiori con il messaggio "Gli azzurri con Genova nel cuore".

Il presidente Toti: "Avere qua la Nazionale a giocare domani nel nostro stadio una partita amichevole è bello, ed essere voluti venire in questo luogo ferito, credo sia un bel gesto di vicinanza alla città di Genova".