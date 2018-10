Usa, Nikki Haley presenta dimissioni da ambasciatore Onu

Washington (askanews) - L'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Nikki Haley, ha presentato le proprie dimissioni che sono state accettate dal presidente Donald Trump. Subito dopo l'annuncio la stampa statunitense si è interrogata già sui motivi e sul futuro politico dell'ex governatrice della South Carolina. La diretta interessata ha smentito un interesse per la candidatura alla Casa Bianca, almeno per il 2020, quando sosterrà la rielezione del presidente Donald Trump. Alcuni media hanno sollevato motivi di diversa natura dietro le dimissioni: Haley avrebbe lasciato per evitare un'indagine sui suoi viaggi aerei pagati da manager della South Carolina.

Ieri, alcune associazioni di Washington hanno chiesto un'indagine federale su Haley, che accusano di aver sottostimato di decine di migliaia di dollari il valore di alcuni viaggi effettuati, nella sua dichiarazione finanziaria.