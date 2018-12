Il "villaggio" di Jovanotti sulle spiagge italiane. Le date

Non un semplice concerto, ma un'intera giornata da passare in spiaggia fra musica, eventi, ballo e divertimento. È la nuova formula con cui Lorenzo Jovanotti tornerà a incontrare il suo pubblico quest'estate. Un tour fra le più belle spiagge italiane che verranno trasformate in una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un happening. È il "Jova beach party".

"Una giornata della vostra vita dedicata a una idea di mondo, una giornata dove le cose si toccano e toccandole in qualche modo crei un contatto con quella cosa lì, che non influirà tanto sulla cosa quanto su di te e questo mi piace".

LE DATE - Il tour inizia il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. Si prosegue il 10 luglio a Rimini, il 13 a Castel Volturno, il 16 a Ladispoli, il 20 a Barletta, il 23 Olbia, il 27 a Albenga, il 30 a Viareggio, il 3 agosto al Lido di Fermo, il 7 agosto a Praia a Mare, il 10 Roccella Ionica e a Vasto il 17 agosto. Prima dell'appuntamento a quasi 2.500 metri d'altezza a Plan de Corones, previsto il 24 agosto, si lavora a due altre tappe: "Stiamo organizzando in Basilicata e nel Nord dell'Adriatico". Il biglietto, per tutte le tappe, costa 52 euro (i bambini fino a 8 anni non pagano).