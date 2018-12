"L'autocisterna si è trasformata in una bomba". Così il questore di Rieti Antonio Mannoni, ha definito l'esplosione avvenuta mercoledì nell'area di un distributore di benzina, al chilometro 39 della Salaria, vicino a Fara Sabina, in provincia di Rieti, tratto che rimane chiuso al traffico giovedì per nuovi rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, la cisterna stava trasferendo gpl al distributore e qualche cosa durante l'operazione è andata storta. Si è sviluppato un incendio. I vigili del fuoco sono subito intervenuti e hanno cercato di spegnere le fiamme, ma all'improvviso c'è stata un'esplosione fortissima, la cisterna è stata sbalzata dalla parte opposta della carreggiata a 100 metri di distanza. Proiettata come un missile, ha investito il mezzo dei vigili del fuoco e i presenti. Un vero e proprio inferno, che ha provocato 2 morti, tra cui un vigile del fuoco, e 18 feriti, di cui 6 gravi, portati in elicottero o ambulanza negli ospedali della zona e a Roma. Tra le vittime il vigile del fuoco Stefano Colasanti, che non faceva parte dei soccorsi, ma quando ha visto l'incendio si è fermato a dare una mano ed è stato investito dall'esplosione. Il fratello, un agente di polizia che aveva accompagnato il questore sul posto, al suo arrivo ha scoperto che tra i morti c'era proprio suo fratello.