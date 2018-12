Babbo Natale tra pesci e la sirenetta, show all'acquario di Seoul

Roma, (askanews) - Babbo Natale tra mante, pesci colorate e persino una sirenetta. E' lo spettacolo subacqueo che va in scena per le feste all'acquario Coex di Seoul, in Corea del Sud, per la gioia dei bambini e dei visistatori. E le creature marine vere che vivono abitualmente nella grande vasca, sembrano adattarsi agli ospiti in costume e giocare con loro.