Roma, 7 dic. (askanews) - Poste Italiane festeggia i 90 anni di Topolino, il topo più famoso del mondo nato dalla fantasia di Walt Disney. Per celebrare questo compleanno così importante, Poste Italiane ha dedicato a Topolino un folder filatelico composto da otto francobolli. Dal suo debutto nel 1928 fino ad oggi, le vignette ripercorrono numerosi capitoli delle avventure dell'intramontabile amico di bambini e adulti.

Ospite d'onore della giornata, nella cornice della Casa del Cinema di Roma, il disegnatore Giorgio Cavazzano, il più grande fumettista Disney italiano, che ha realizzato in tempo reale alcune strisce di piccole storie di Topolino. Sono 'firmati' da Cavazzano la grafica del folder e i bozzetti dei francobolli.

Per Giuseppe Lasco, responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane, "il francobollo è un piccolo oggetto dalla forte valenza simbolica, capace di raccontare grandi storie in un piccolo spazio. Per Poste Italiane la filatelia svolge tuttora un'importante funzione culturale, che tiene viva la memoria e rende sempre attuali eventi e personaggi"