Proteste anti-Salvini, gilet gialli e Cub in piazza della Scala

Milano, (askanews) - A poco meno di un'ora dall inizio della Prima al teatro alla scala di Milano, circa 200 manifestanti hanno sfilato per le vie attorno a palazzo Marino, sede del Comune di Milano, scandendo slogan contro il ministro dell interno Matteo Salvini e la Lega.

Al corteo, aperto da uno striscione con la scritta 'Lega ladrona', hanno partecipato una trentina di giovani con gilet gialli, Lavoratori della Cub e giovani del centro sociale Il Cantiere.

Il corteo si è concluso davanti al municipio, a poche decine di metri dall ingresso del teatro, protetto da transenne e carabinieri in assetto antisommossa.

In via San Paolo, dove si terrà la cena di gala dopo la rappresentazione, i manifestanti hanno lanciato uova e vernice bianca, mentre in piazza alla Scala sono stati fatti esplodere diversi petardi.

Nel corteo anche una maschera bifronte con i visi di Salvini da un lato e di Di Maio dall altro. E sotto la figura del leader del Movimento Cinque Stelle la scritta: "Chi va con lo zoppo, impara a zoppicare".