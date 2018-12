Nube nera su Roma, incendio nell'impianto rifiuti di via Salaria

Roma, (askanews) - La parte Nordest di Roma si è svegliata sotto una nube nera. Un vasto incendio è divampato in un deposito nell'impianto TMB (trattamento meccanico-biologico) dell'Ama su Via Salaria.

Dodici le squadre dei vigili del fuoco sul posto per tentare di spegnere le fiamme che hanno interessato una vasta area. A prendere fuoco, un capannone di circa 2.000 mq per la raccolta dei rifiuti.

Dal luogo dell'incendio si è alzata una nube scura visibile a chilometri di distanza, con una nebbia grigia che ha lentamente raggiunto e coperto anche quartieri più centrali di Roma. "L'aria è irrespirabile- hanno detto i cittadini - con un odore acre che si percepisce distintamente anche a grande distanza".

Sul posto anche i carabinieri e i tecnici Arpa per monitorare la qualità dell'aria.

Già da tempo associazioni, comitati di quartieri e cittadini chiedono con forza la chiusura dell'impianto, ormai al collasso e in pieno centro abitato, per il cattivo odore che invade diversi quartieri e i possibili danni per la salute dei residenti, appellandosi alla sindaca Virginia Raggi che ha continuato a rinviare un intervento, nonostante le promesse elettorali.