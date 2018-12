Roma, il rogo all'impianto rifiuti di via Salaria visto dall'alto

Roma, (askanews) - Le immagini aeree realizzate dall'elicottero dei Vigili del fuoco del vasto incendio che si è sviluppato nella notte tra il 10 e l'11 dicembre a Roma in un deposito rifiuti nell'impianto Tmb dell'Ama su via Salaria.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 40 uomini e 12 mezzi per spegnere le fiamme dall'esterno del capannone. A fuoco un deposito di 2000 metri quadri, alto circa una decina di metri. La nube nera è divampata in tutta l'area Nordest della città, visibile fino in centro.