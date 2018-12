Torna Miss Repubblica Centroafricana, grazie alla Russia

Roma, (askanews) - Dodici ragazze sfilano eleganti su tacchi alti e abiti di stoffe africane sulla passerella al centro dello stadio di Bangui. Si sfidano per il titolo di reginetta della Repubblica Centroafricana. Il concorso di bellezza, cancellato nel 2015 in un Paese poverissimo e politicamente instabile, con una guerra civile che si protrae dal 2013, rivive grazie alla Russia che lo ha voluto fortemente. Una mossa diplomatica che accende i riflettori su quanto Mosca voglia entrare nella sfera culturale dello Stato africano e gli interessi che ci sono dietro.

Tra bandiere russe appese nello stadio, diplomatici russi presenti e Miss Russia 2013 ospite d'onore, l'organizzatrice di Miss Repubblica Centroafricana, Lea Floride Mokodopo, ha ringraziato l'ambasciata russa a Bangui per il supporto economico e tecnico offerto, e ha aggiunto:

"E sono sicura che la Russia continuerà a fare lo stesso anche nelle prossime edizioni".

"È davvero gentile da parte loro - ha detto la sorella di una delle candidate - voglio dirgli grazie dal profondo dei nostri cuori".

Nella Repubblica Centrafricana l'instabilità regna da anni, tra colpi di Stato e conflitti armati. Ma per la ricchezza di risorse minerali e ambientali fa gola a molti e le grandi potenze internazionali hanno interessi a concedere aiuti. Per prima la Francia che tenta da tempo di recuperare i rapporti con l ex colonia e di recente soprattutto la Russia.