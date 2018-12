Arriva 'Playmobil: The Movie', il film ispirato ai giocattoli

Roma, (askanews) - "Playmobil: The Movie". Uscirà nel 2019 il primo film animato ispirato ai giocattoli Playmobil. Umorismo e azione per una storia animata dai buoni sentimenti che vuole insegnare ai bambini a superare gli ostacoli della vita e le prove importanti, credendo in se stessi e con gli amici al proprio fianco.

Racconta la storia di Marla, che si mette alla ricerca del fratellino Charlie, scomparso all'improvviso dall'universo magico e animato di Playmobil. Nel suo viaggio per riportarlo a casa, attraverserà mondi incredibili, alleandosi con nuovi e improbabili amici, tra strambi robot e fate madrine.

L'idea, ha detto il regista Lino DiSalvo, veterano di casa Disney "è stata prendere tutto ciò che aveva imparato lavorando su Rapunzel e Frozen e utilizzarlo in modo intelligente con questi personaggi per creare un film divertente e d'azione allo stesso tempo, che i genitori amino".