Il presepe tra i Sassi di Matera arriva al Quirinale

Roma, (askanews) - Il Presepe della Basilicata sbarca al Palazzo del Quirinale, dove Mattarella ha inaugurato la mostra "La luce della Natività tra i Sassi di Matera. Il Presepe della Basilicata nel Palazzo del Quirinale", aperta al pubblico fino al 5 gennaio.

Il presepe lucano, ideato dal maestro presepista Franco Artese e sostenuto dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, misura un'area di quaranta metri quadri per un'altezza di circa sei metri, realizzato in polistirene, pietra, legno e ferro, con 120 personaggi in terracotta.

Il presepe del maestro Artese è il racconto della nascita di Gesù nei borghi della Basilicata e dei Sassi di Matera, quelli che Pasolini scelse per il suo "Vangelo" affermando di aver ritrovato qui i volti e i luoghi "intatti" che in Palestina erano andati perduti.