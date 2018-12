LaSabri protagonista della web serie dedicata a Just Dance

Milano (askanews) - Tutti pazzi per Just Dance, il videogioco di ballo per eccellenza, ora diventa anche una web serie. Dopo aver firmato una coreografia esclusiva per il suo videogioco preferito, LaSabri, creator con oltre 3 milioni di follower, è protagonista di una serie di cinque puntate in cui altri suoi "colleghi" illustri come Anima, Giulia Penna, Eleonora Olivieri e Polly Dance, si divertono con Just Dance 2019. Già disponibili sui canali social dei creator, le puntate hanno riscosso un grandissimo successo superando il milione di visualizzazioni in meno di due settimane.

LaSabri super appassionata di sport e regina dei videogiochi racconta così la sua evoluzione che le ha addirittura fatto cambiare il nick name.

"Ho cambiato il mio nick, ho tolto il gamer, perchè io sono nata con i videogiochi e amo i videogiochi, e faranno sempre parte della mia vita, però su youtube ho deciso di prendere un altro percorso, mettendo un po' tutto l'intrattenimento, perchè ho visto che arrivavano ragazze e ragazzini e bambini un po' innamorati di me da tutte le parti e con tante tematiche diverse, e quindi stare concentrata solo sul video gioco non mi faceva raccontare bene chi ero io e ho preferito ampliare il tutto raccontando, la mia vita, gli animali e ho visto che i ragazzi sono proprio innamorati di questa cosa, vogliono un po' diventare quella che sono io, il videogioco rimaneva un po' chiuso mentre adesso faccio partecipare i ragazzi a tutta la mia vita".

All'interno di Just Dance 2019 LaSabri interpreta la coreografia di New Reality, brano di Gigi Rowe. "Essere protagonista di Just Dance 2019 è un sogno che si avvera", conclude la giovane creator.