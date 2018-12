Un anno di Instagram: 14 miliardi di cuori, Fortnite e #metoo

Milano (askanews) - Il posto che ha collezionato più smile? Disneyland Tokyo. Una delle emoji più usate? Il cuore, comparso ben 14 miliardi di volte nei commenti in questo 2018 su Instagram che fa un bilancio di 12 mesi di foto, didascalie e hashtag per raccontarci come è stato usato in tutto il mondo il social network dedicato alle immagini.

Sulla sua piattaforma si incrociano comunità e interessi di ogni genere e fra un trend e l'altro spuntano diverse curiosità come la comunità che si dedica all'ASMR (Risposta Autonoma del Meridiano Sensoriale), cioè la sensazione di rilassamento indotta azioni come tagliare un sapone o manipolare un anti-stress, uno dei trend dell'anno. L'hashtag che ha avuto la crescita più esplosiva a livello mondiale invece è stato quello dedicato al videogioco Fortnite.

Milioni di persone hanno usato Instagram per far sentire la propria voce. Gli hashtag principali a sostegno di una causa sono stati #metoo (1,5 milioni), #timesup (597K), #marchforourlives (562K).