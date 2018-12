Vacondio (Federalimentare): fake news sul cibo, parli la scienza

Roma, (askanews) - Sul cibo, come in ogni altro settore, è importante che l'informazione arrivi da chi ha titolo per fornirla, per evitare disinformazione e fake news che danneggiano i cittadini e le imprese. A dirlo, in un'intervista negli studi di Askanews, è stato il neo presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio.

"Se a parlare di cibo per delle ragioni di audience si portano calciatori, attori, gente di spettacolo, non hanno titolo per parlare. È come sul discorso igienico-sanitario: deve parlare la scienza", ha detto Vacondio.

"Sono gli scienziati che devono dire la loro, perché hanno titolo per poterlo fare. Spesso parla gente che non ha titolo per ragioni di audience. Così come la cattiva notizia o la notizia allarmante, che poi non è neanche verificata, sta creando un danno, non a Federalimentare, non solo a Confindustria, ma sta creando problemi grossi al Paese, perchè il consumatore è spaventato.

"Ma se c'è un mondo in Italia dove questo tipo di garanzie igienico-sanitarie non sono mai state così alte: oggi il consumatore - ha sottolineato - ha una protezione incredibile, dagli organi di controllo che sono quattro, alla Comunità europea. Sono allibito. Dobbiamo investire di più nella comunicazione, dobbiamo parlare alla gente.

"Adesso va di moda parlare alla pancia delle persone, è legittimo, ma io credo che ci sia una parte del Paese che ancora usa il cervello e credo che noi, la famosa élite, debba parlare a queste persone che ancora ragionano con il cervello e che oggi sono stanche, sfiduciate, sono assenti anche sulla scena sociale e politica. A questa gente dobbiamo parlare. È un problema che riguarda Federalimentare, ma credo anche Confindustria", ha concluso il presidente di Federalimentare.