Anastasio vince X Factor: "Il rap? Un genere di musica popolare"

Milano (askanews) - Anastasio è il vincitore della edizione di X Factor 2018. Dai quarantamila aspiranti concorrenti presentatisi alle selezioni si è concluso così il lungo cammino della trasmissione a caccia dei talenti musicali italiani.

All'ultimo atto della dodicesima edizione italiana di X Factor le squadre dei quattro giudici, Manuel Agnelli, Fedez, Mara Maionchi e Lodo Guenzi, si sono presentate in una situazione di parità, con un concorrente a testa, Luna, Naomi, Anastasio e i Bowland. I quattro si sono presentati in scena sulle note riviste di Heroes di David Bowie accompagnati sul finale anche da Alessandro Cattelan. Primo ospite Marco Mengoni tornato da super ospite sul palco che lo aveva visto vincitore quasi dieci anni fa. Al termine della prima manche dei duetti che ha eliminato i Bowland, formazione iraniana e fiorentina d'adozione. Televoto mentre sul palco si esibivano i Thegiornalisti.

A giocarsela fino alla fine sono arrivati Anastasio e Naomi con i rispettivi brani inediti: 'La fine del mondo' per il primo dei due e 'Like the rain' per Naomi. Tra i due è stato il rapper della squadra di Mara Maionchi ad avere la meglio, conquistando il pubblico, un contratto discografico e la possibilità di cominciare una carriera nel mondo della musica italiana.

"Il rap ha già vinto è diventato un genere popolare, per qualcuno vuol dire che ha perso, c'è pure il cultore del rap di nicchia - ha raccontato ad askanews alla vigilia della finale - Io dico che il rap è una forma di espressione come tante e non vada valutato come rap in se perchè è una categoria troppo grande per inglobare il singolo prodotto, secondo me vince l'artista".