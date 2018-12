Il Presidente Mattarella a Palermo per la prima della Bohéme

Palermo (askanews) - "Essere per un anno Capitale della cultura costituisce fare di una città il faro per un intero Paese. Palermo, e con essa l'intera Sicilia, aveva tutti i numeri per essere capitale della Cultura. Nella storia, nella sua civiltà, nella sua cultura. Nel passato e di oggi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo nella sala Onu del Teatro Massimo, alla cerimonia di chiusura delle iniziative legate a Palermo Capitale italiana della Cultura.

"Ma naturalmente quella è una condizione che è insieme una sfida e un'occasione - ha aggiunto Mattarella - Palermo ha raccolto la sfida e ha capitalizzato l'occasione. Ha risposto con efficacia, come dimostrato dai numeri presentati. E per questo non posso non esprimere un apprezzamento per la vivacità manifestata e il contributo che si è dato così all'atto più importante per il Paese, quello della cultura".

Dopo la cerimonia, Mattarella ha raggiunto il palco reale per assistere alla prima della Bohème e ha ricevuto oltre 5 minuti di applausi.