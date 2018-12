Nuovo album per il cantautore siciliano Max Dedo

Milano (askanews) - Il cantautore siciliano Max Dedo, torna con il terzo album da solista, "Un posto vero", un lavoro schietto e molto suonato, ma anche di ricerca interiore proprio come racconta il singolo che da il titolo al disco.

"Il brano racconta delle ricerca di un posto vero, ma non un posto fisico in se, quanto un posto dell'anima, un posto spirituale, la ricerca di belle persone, di nuovi rapporti, la voglia di viaggiare, quindi la ricerca di un posto fisico e anche metafisico".

Il nuovo album d'inediti del cantautore e polistrumentista vanta importanti collaborazioni come con Carmen Consoli e soprattutto Max Gazzé.

"La cosa che abbiamo in comune è che ci divertiamo, quando andiamo a suonare, ci divertiamo tantissimo e l'aspetto ludico è fondamentale per chi fa il nostro lavoro".

Proprio Max Gazzé ha partecipato in veste di attore al video di "Inverno Maledetto", assieme ad Asia Argento.

"Asia Argento è una amica cui ho chiesto di partecipare al video incarna "Inverno Maledetto", perchè è un video dai toni leggermente pulp e mi sono chiesto chi è l'attrice pulp migliore al mondo? Asia Argento e così ha partecipato. In "Inverno Maledetto" la figura femminile è vista come modo per scoprire il senso della vita, noi durante le riprese abbiamo parlato solo di cose belle".

Da sempre impegnato contro la mafia lancia un appello.

Mi va di partecipare alle manifestazioni contro la mafia ed è importante che tutti gli artisti lo facciano siciliani e non".

Max Dedo sarà in concerto a Roma al Parco della musica il 5 gennaio.