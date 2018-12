In anteprima "È Tempo" il video della band Cose Difficili

Milano (askanews) - In anteprima il videoclip di "È Tempo", primo brano che anticipa l'esordio discografico della band calabrese Cose Difficili.

È un videoclip girato volutamente con lo smartphone, direttamente dai componenti della band, in sala, in spiaggia, in viaggio, in studio. Alcuni momenti non sono nemmeno attinenti alla produzione di questo brano proprio perché l'obiettivo è esprimere l'idea dell'inizio di un avventura.

Un brano generazionale che parla del futuro e degli obiettivi dei trentenni di oggi: "Una generazione che da un lato prende tempo per inseguire i propri sogni e dall'altro si rende conto che è proprio il tempo a mancargli - spiega la band formata dal cantautore Mattia Tenuta, dal Dj/Producer Giuseppe Rimini, aka Dj Kerò e dal bassista Mario D'Ambrosio. Quello che prima per noi era un diritto improvvisamente diventa un privilegio di pochi.

I nostri genitori ci hanno riempito di aspettative nutrite da grandi sacrifici ed è arrivato il tempo di tornare ad essere solidi, facendo i conti con le nostre età e con una società che ad un certo punto ti vorrebbe "inquadrato" in alcune categorie ben definite. Il sound è senza fronzoli e i riferimenti sono propri di quell'underground torino/milanese che ha fatto la storia dell'underground e poi dell'indie italiano".