Per Natale la campagna "Salva la vista" a un bambino di CBM

Roma, (askanews) - Per Natale CBM Italia Onlus volge lo sguardo verso l America Latina. Obiettivo: sconfiggere la retinopatia del prematuro, una malattia della vista che può colpire i neonati, con un peso inferiore ai 1.200 grammi, causata dalla prolungata esposizione all esposizione all ossigeno dell incubatrice. Malattia che in America Latina colpisce 4 neonati prematuri su 10, rappresentando la prima causa di cecità infantile.