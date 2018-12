Salvini: Giorgetti? Ci vogliono far litigare da sei mesi

Roma, (askanews) - "Leggo i giornali e mi diverto un mondo. Ci vogliono far litigare da sei mesi, mentre abbiamo fatto più noi in sei mesi di tutti i fenomeni della sinistra negli anni passati". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine di un incontro con la stampa a Milano, ha commentato le parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti sul reddito di cittadinanza che piace a una parte del paese che non piace alla Lega.

"Contiamo che anche a Bruxelles abbiano capito che vogliamo aiutare gli italiani e che riusciremo a fare sull'economia quello che abbiamo già fatto da soli su immigrazione e sicurezza", ha aggiunto Salvini.

"Una sinistra che si occupava tanto di banche e di finanza e poco di italiani - ha aggiunto - ha in questo governo la miglior risposta. Il sostegno e l'affetto e la fiducia negli italiani valgono tremila critiche di Renzi, Saviano e dei professoroni da salotto. Più contento non potrei essere".

"A me piace - ha aggiunto Salvini - tutta l'Italia che aiuta gli ultimi e quello che c'è nel contratto io lo rispetto, perché siamo uomini di parola".

Alla domanda se non sia d'accordo con Giorgetti, Salvini ha risposto: "Io sono d'accordo con quello che abbiamo firmato".