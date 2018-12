Il presidente del Sudan in Siria, il primo leader arabo dal 2011

Roma, (askanews) - Il presidente sudanese Omar al-Bashir è stato in visita a Damasco. È il primo leader arabo a recarsi in Siria dall'inizio del conflitto, nel 2011.

Bashir è stato accolto all'aeroporto dal presidente Bashar al-Assad. I due presidenti dopo l'incontro "hanno dichiarato che le situazioni e le crisi vissute da molti paesi arabi richiedono nuovi approcci per un'azione araba basata sul rispetto della sovranità degli Stati e sulla non interferenza nei loro affari interni", come riportato da una nota ufficiale in cui si è anche sottolineato che questi nuovi approcci "dovrebbero migliorare i rapporti tra i paesi arabi e fare gli interessi dei popoli arabi".

La Siria è stata sospesa dalla Lega araba alla fine del 2011, quando l organizzazione dei paesi arabi decise di espellere il governo siriano per protestare contro le violenze di piazza compiute da Assad contro il suo popolo.