Luca Zingaretti: "Che cos'è un figlio? Il futuro di tutti noi"

Milano (askanews) - Luca Zingaretti ha commosso tutto il pubblico ieri sera con un monologo molto forte che ha aperto "Festa di Natale" su Rai1, la serata di apertura della ventinovesima edizione della maratona televisiva per sostenere e finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare che si terrà sulle reti Rai fino al 22 dicembre. L'attore, anche quest'anno volto dello spot della campagna "Presente" di Fondazione Telethon, ha recitato in questa occasione un monologo sulla storia di John Crowley (già ispiratrice del film Misure Straordinarie) e di Rossella Passero, una ragazza con la malattia di Pompe, a cui la ricerca ha ridato la speranza di un futuro. Nella prima parte ha fatto però un appello dritto al telespettatore riferendosi ai bambini he soffrono delle malattie genetiche rare che Fondazione Telethon aiuta "c'è una domanda che non ci facciamo mai. Eppure è la domanda più importante di tutte. Cos'è un figlio? L'amore più grande, certo. Il bene più prezioso d'accordo. Ma cosa è davvero un figlio? . E' molto più di questo: è il futuro. E non solo il suo futuro è quello di mamma e papà. È il futuro di tutti noi". dona.telethon.it.

E' possibile fare donazioni chiamando il numero 45510.

Le immagini di Raiplay.it