Arriva Shampora, startup che crea prodotti per capelli su misura

Roma (askanews) - Creare shampoo e balsamo su misura, rispondendo semplicemente a un questionario su internet. È l'idea realizzata da Shampora, una startup di LVenture Group. La sua piattaforma online permette agli utenti di fabbricare prodotti per capelli personalizzati, grazie a un assistente virtuale che analizza le caratteristiche tricologiche e le loro esigenze specifiche. Come spiega l'amministratore delegato Manuel Corona.

"Shampora - afferma Corona - è la prima azienda che crea prodotti per capelli su misura per ogni persona. Abbiamo sviluppato un algoritmo che è in grado di analizzare i capelli di ogni persona, che andrà a rispondere fino a 25 domande all'interno del nostro sito web. L'algoritmo andrà ad analizzare tutte le risposte che ogni utente avrà dato e sceglierà i migliori ingredienti che andranno a comporre un prodotto personalizzato per quella persona. E viene creato nei nostri laboratori".

La startup ha terminato a giugno il programma di accelerazione di Luiss Enlabs e ha subito conquistato la fiducia degli investitori. Con una soluzione innovativa per un mercato di grande rilievo come quello della cosmetica. Nel 2018 il settore ha superato il valore di 10 miliardi di euro in Italia e di 75 miliardi in Europa.

"Abbiamo aperto le vendite da tre mesi - spiega il Ceo - dopo due anni di ricerche e sviluppo. In questi tre mesi siamo riusciti a fare oltre duemila pezzi personalizzati e abbiamo un 97% di satisfaction rate. Quindi le persone sono contente del prodotto su misura e stanno già tornando ad acquistarlo. E soprattutto, cosa che non ci aspettavamo, tantissimi saloni di bellezza hanno richiesto il prodotto, ma per ora non lo stiamo fornendo. Quindi un domani potremmo anche aprirci ai saloni di bellezza".

La personalizzazione dei prodotti è sempre più richiesta dai consumatori. Secondo l'ultima indagine di mercato, realizzata da Cosmetica Italia, il 42% degli intervistati cerca prodotti su misura. Per Shampora si profila un futuro in espansione.

"Come startup - ha aggiunto Corona - abbiamo deciso di intraprendere un percorso di raccolta di capitali da venture capitalist. Il nostro obiettivo oggi è continuare a fare traction, quindi continuare a portare risultati sempre migliori, raccogliere altri capitali e crescere di più sul mercato italiano e soprattutto europeo da metà del 2019. E poi industrializzare tutto quanto il processo di personalizzazione di un prodotto che oggi viene finito a mano".