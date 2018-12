Commercialisti: ricorso d'urgenza contro la fattura elettronica

Milano (askanews) - I commercialisti scendono in campo contro le maldestre modalità di avvio per la fattura elettronica e -dopo mesi si segnalazioni inascoltate- passano alle vie legali. L'Anc, l'associazione nazionale che riunisce i professionisti, ha infatti depositato al Tribunale Civile di Roma un ricorso contro l'Agenzia delle Entrate chiedendo, in via d'urgenza, il differimento dell'entrata in vigore della normativa sulla fatturazione elettronica. "Siamo stati costretti - spiega Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale dei commercialisti - a presentare un ricorso d'urgenza al Tribunale di Roma per posticipare l'entrata in vigore della fatturazione elettronica a causa delle gravi anomalie che si verificheranno in tema di privacy e che abbiamo segnalato più volte nella totale indifferenza".

E' dal 2017 che l'Anc segnala storture, anomalie e rischi che il nuovo sistema comporta; segnalazioni ora alla base delle motivazioni contenute nel ricorso e che necessitano pertanto di una valutazione urgente da parte della Giustizia ordinaria.

La normativa infatti dovrebbe entrare in vigore il primo gennaio 2019: i commercialisti confidano che i giudici possano ora intervenire per tempo per fermare quello che indicano come in grave attacco al diritto e alle persone.