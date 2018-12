Crozza a Fazio: taglio al tuo stipendio unico che mette d'accordo

Milano (askanews) - Maurizio Crozza in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del Vicepremier Luigi Di Maio : "Il taglio al tuo stipendio è l'unico taglio che ha messo d'accordo tutti. Sei come l'Eco Tassa, sei la Faz Tax!" L'artista genovese ha poi proseguito: "Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo tagliato lo stipendio di Fabio Fazio sul 2019 e per il 2020 ci sarà un giro di vite anche su Max Pezzali e il Mago Forest!"