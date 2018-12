Xi contro Trump: nessuno può dire alla Cina cosa può fare

Pechino (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping va all'attacco di Donald Trump nel giorno in cui la Cina celebra i 40 anni dall'avvio delle politiche di apertura e delle riforme economiche che hanno prodotto il "miracolo" della crescita cinese. Anniversario che cade proprio mentre la Cina deve frotneggiare la sfida diplomatica e sul commercio lanciata dal presidente Trump, che non viene mai nominato.

"In un grande Paese come la Cina con più di 5mila anni di civilizzazione e una popolazione di più di 1.3 miliardi di persone, per spingere le riforme e lo sviluppo, non ci sono manuali che possono essere considerati come regole d'oro e nessuno può dire al popolo cinese cosa può o non può fare"