Salvini: no a governi di cambicasacca, questo dura 5 anni

Milano, 19 dic. (askanews) - "Un governo c'è, e per quanto mi riguarda dura cinque anni. Anche perché un governo che nasce con i cambicasacca non risponde alla mia sensibilità e a quella degli italiani. Per quanto mi riguarda questo governo avrà lunga e proficua vita". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Milano, rispondendo ad una domanda sulle affermazioni di Silvio Berlusconi circa un possibile governo di centrodestra con il sostegno di un gruppo di 'responsabili'.