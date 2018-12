Il ritorno di Mary Poppins con la voce di Serena Rossi

Milano, 20 dic. (askanews) - La tata più amata del mondo è tornata. Nelle sale italiane dal 20 dicembre il film "Il Ritorno di Mary Poppins", un sequel del grande classico Disney completamente nuovo e originale.

A dare la voce nelle canzoni alla tata praticamente perfetta è Serena Rossi, che ha presenziato emozionata e felice all'anteprima milanese del film, e racconta così cosa significa per lei questo personaggio: "Emozione, responsabilità, è stato un grande onore per me. Io sono cresciuta con il film del 1964, lo so a memoria, io e mia sorella sappiamo ogni battuta. Quando ho saputo che Mary Poppins tornava ho detto "non ci posso credere". Sono stata provinata dalla Walt Disney a Los Angeles, ho ascoltato le canzoni: lei torna ed è in grande forma. Quindi tanta responsabilità perché parli ai piccoli e non solo, è un personaggio amato, nel cuore di tutti, e speri di essere all'altezza. Però la gioia di di farla è stata sicuramente più grande di tutta la paura che però c'era..."

Serena poi ha regalato agli ospiti presenti in sala un'emozionante interpretazione con un medley di brani tratti dalla colonna sonora del film.

Sul red carpet hanno sfilato a numerose celebrities che non hanno voluto mancare all'evento in un'atmosfera ricca di magia, musica e colori.

Diretto dal regista Rob Marshall, e interpretato da Emily Blunt nel ruolo dell'iconica tata, Il Ritorno di Mary Poppins è ambientato a Londra durante la Grande Depressione degli anni '30, ventiquattro anni dopo gli eventi del film originale. Ancora una volta sarà il tocco femminile e magico di Mary a cambiare le sorti della famiglia Banks.