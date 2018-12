L'esercito turco commemora l'arrivo di Ataturk ad Ankara

Roma, (askanews) - L'esercito turco commemora il 99esimo anniversario dell'arrivo di Mustafa Kemal Ataturk ad Ankara, il 27 dicembre 1919, durante la "Guerra di indipendenza" turca. Il padre della Turchia moderna, che scelse proprio Ankara come nuova capitale del Paese, impose anche una laicizzazione a tappe forzate della nuova Repubblica Turca nata dopo la disgregazione dell'Impero Ottomano, che era di fatto uno stato teocratico. Anche per questo il partito Akp (Giustizia e Sviluppo) del presidente Recep Tayyip Erdogan, di orientamento molto religioso, è stato spesso critico con la laicità imposta da Ataturk, ad esempio sulla questione del velo islamico.

Anche così, però, Ataturk resta una figura cardine per la Turchia e soprattutto per l'esercito, vero centro del suo potere e posto da Ataturk a difesa dello Stato turco e della sua laicità. Un mito fondante che, in un periodo di forte speinta nazionalista da parte di Erdogan, è volentieri assecondato, se si tratta di far sfilare in piazza la potenza militare turca.