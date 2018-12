Questore di Milano: "Chiudere curva dell'Inter e stop trasferte"

Milano (askanews) - "Stamattina ho sentito il capo della Polizia che era indignatissimo per questi fatti. Siamo tutti addolorati per questa morte ingiusta. Richiederemo dei provvedimenti assolutamente unici, ma rigorosi affinché siano di monito per tutti". Lo ha spiegato il questore di Milano, Marcello Cardona, a margine della conferenza stampa sugli scontri avvenuti a Milano prima del match di Serie A Inter-Napoli. "I provvedimenti sono quelli che richiederò al dipartimento della pubblica sicurezza: la richiesta di non far andare in trasferta per tutto il campionato i tifosi dell'Inter e, come ho già preannunciato al prefetto di Milano, domani chiederò la ratifica in comitato di ordine di sicurezza pubblica della chiusura della curva dell'Inter fino al 31 marzo del prossimo anno". Questo significa uno stop di "cinque partite di campionato e una di Coppa Italia".