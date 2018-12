Sisma Catania, Di Maio: un miliardo per il dissesto idrogeologico

Catania (askanews) - "Nella manovra c'è circa un miliardo come primo intervento di questo governo per il dissesto idrogeologico. Il fondo generale è stato ripartito già con le voci di spesa e c'è quella sul dissesto idrogeologico, ci sono altrettanti fondi per l'adeguamento antisismico degli edifici

pubblici". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo alla prefettura di Catania, alla conferenza stampa tenuta a conclusione del sopralluogo effettuato oggi nei paesi colpiti dal sisma di Santo Stefano.

Sul tema della messa in sicurezza degli edifici scolastici, invece, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha aggiunto che il ministro Bussetti "ha reperito in questi mesi di attività di governo 7 miliardi di euro non utilizzati per la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole: la metà è già stata sbloccata ed è spendibile, sono 3,5 mld di euro. Avendo inserito in manovra l'innalzamento della soglia da 40 a 200mila euro per poter fare in affidamento diretto tante gare d'appalto, per tanti sindaci e amministratori locali significa meno burocrazia e tempo da perdere. Conto che questi 7 miliardi per rimettere in sesto le scuole possano essere spesi nel più breve tempo possibile, la metà è già disponibile".