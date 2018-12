Sulle dune nel deserto del Qatar: fuoristrada e radio al massimo

Doha (askanews) - Radio al massimo e la sensazione di surfare sulle dune di sabbia del deserto del Qatar, a pochi passi dal mare tra l'altro, a bordo di un 4x4. E' una delle esperienze che l'emirato, su cui sta puntando il Gruppo Alpitour come nuova destinazione anche per gli italiani, offre ai turisti. Abbiamo provato a raccontarvela anche per immagini.