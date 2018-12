Twitter, ripristinato l'ordine cronologico della timeline

Milano (askanews) - Twitter fa marcia indietro e recupera una delle funzionalità che ne avevano determinato il successo come social network politico e di notizie. La piattaforma fondata da Jack Dorsey ha ripristinato la possibilità per gli utenti di tornare all'ordine cronologico dei cinguettii. A partire da questa settimana, spiega la società, "troveranno una nuova icona a forma di stella nella parte superiore della timeline, che permetterà di visualizzare i tweet più recenti. Con la nuova impostazione si potranno vedere i tweet più popolari anche successivamente". La novità sbarca prima sulla piattaforma iOS (il sistema operativo per dispositivi mobili di Apple), in seguito arriverà su Android.

L'ordine cronologico era stato eliminato nel 2016 quando il social network aveva rivoluzionato il suo flusso di notizie passando ad una timeline basata sulla rilevanza dei cinguettii. La decisione di tornare indietro, e su base volontaria degli utenti, arriva dopo una serie di richieste di chi preferiva vedere "solo i tweet più recenti o in ordine cronologico inverso, come nel caso di eventi live e di notizie dell'ultimo minuto".

Secondo l'azienda "Twitter contribuisce al dibattito pubblico aiutando gli utenti a vedere i tweet giusti al momento giusto. La timeline serve a mantenere gli utenti informati in tempo reale su tutto ciò che accade e sulle conversazioni più popolari e significative della piattaforma".