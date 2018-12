Traversata Antartide da solo e senza aiuti: l'impresa di O'Brady

Antartide (askanews) - Un uomo d'acciaio che certamente non soffre troppo il freddo. Lo statunitense Colin O'Brady, 33 anni, ha compiuto un'impresa che sembrava impossibile: la traversata dell'Antartide in solitaria e senza assistenza. Ha percorso 1.600 chilometri in 54 giorni con gli sci da fondo, trainando una pulka, una pesante slitta usata per trasportare provviste e attrezzature.

O'Brady ha raccontato la sua impresa su un sito web e sui social. "Ho raggiunto il mio obiettivo: diventare la prima persona nella storia ad attraversare il continente antartico da costa a costa da solo, senza sostegno e senza aiuto" ha scritto in un post, dopo l'ultima tappa, completata in 32 ore.

O'Brady e un capitano dell'esercito del Regno Unito, Louis Rudd, 49 anni, erano partiti il 3 novembre per tentare l'impresa dal campo di Union Glacier, seguendo percorsi diversi. Rudd è però in ritardo di circa un giorno e mezzo. Nel 2016, l'esploratore britannico Henry Worsley morì nel tentativo di compiere l'impresa riuscita a O'Brady.