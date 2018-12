In Francia timida mobilitazione dei gilet gialli nel 7mo weekend

Marsiglia (askanews) - Il settimo fine settimana dei gilet gialli in Francia si è svolto abbastanza in tono minore, anche se raduni e manifestazioni si sono svolti sia a Parigi che Marsiglia, Lione, Tolosa, Bordeaux e Rouen, città in cui si sono avuti scontri a seguito dell'incendio della porta della sede locale della Banca di Francia. Il movimento, in campo da un mese e mezzo, si è fortemente ridimensionato nelle ultime settimane: 38.600 manifestanti in tutta la Francia il 22 dicembre, contro i 66.000 di una settimana prima e 282.000 per la prima giornata di azioni lo scorso 17 novembre, in base alle cifre diffuse dal governo. Ma secondo una buona parte del movimento, il calo è dovuto alle feste in corso e c è da attendersi una forte ripresa a gennaio.

A Marsiglia, per il primo raduno della giornata in una grande

città, si sono ritrovate diverse centinaia di manifestanti,

attorniati da grappoli di palloncini gialli a Porte d'Aix, ai piedi dell arco di trionfo della città. A Parigi diverse centinaia di "gilets jaunes" hanno protestato davanti alle sedi della Tv Bfmtv e di France Télévisions con slogan contro la "stampa collaborazionista", lanciando oggetti contro la polizia che ha risposto con i lacrimogeni. La situazione è però rapidamente tornata alla normalità.