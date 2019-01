Roberto Bolle incolla quattro milioni di italiani allo schermo

Roma, 2 gen. (askanews) - Grande successo per Roberto Bolle insieme a Luca e Paolo a "Danza con Me" su Rai1, in un inedito omaggio a Frankenstein Junior di Mel Brooks, sulle note di "Put it on the Ritz".

Il programma prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi Multimedia e Artedanza è stato seguito da 4 milioni 451 mila spettatori pari ad uno share del 21,3%, al primo posto del trending topic Italia sui social con quasi mezzo milione di interazioni.