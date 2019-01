"Das Boot", su Sky la serie tedesca sulla Seconda Guerra Mondiale

Roma, (askanews) - Una storia di sopravvivenza che esplora il tormento emotivo della vita durante la Seconda Guerra Mondiale, raccontando il conflitto dal punto di vista dei soldati tedeschi. Dopo il successo di "Babylon Berlin", dal 4 gennaio arriva in prima tv su Sky Atlantic una nuova serie tedesca, "Das Boot".

È il 1942 e il nuovo sommergibile U-612 è pronto a salpare dalle coste francesi occupate dai nazisti per una missione nell'Atlantico. A bordo 40 giovani della Marina che condividono una missione e gli angusti spazi del sottomarino.

La serie in 8 episodi è ispirata all'omonimo romanzo di Lothar-G nther Buchheim e al film del 1981 (noto in Italia con il titolo di U-Boot 96), che ottenne sei nomination agli Oscar del 1983. La serie è stata girata a Monaco di Baviera, La Rochelle, Praga e Malta e, già prima del debutto in Germania e Austria, è stata venduta in oltre 100 territori in tutto il mondo.

Nel cast, tra gli altri Lizzy Caplan (Masters of Sex), Vicky Krieps (Il filo nascosto), Rick Okon (Tatort), Tom Wlaschiha (Il Trono di Spade), Vincent Kartheiser (Mad Men), August Wittgenstein (The Crown), James D'Arcy (MARVEL's Agent Carter), Rainer Bock (Bastardi senza gloria), Leonard Scheicher (Finsterworld). La regia è dell'austriaco Andreas Prochaska.