Fifa, Infantino apre al mondiale a 48 squadre

Dubai (askanews) - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al Globe Soccer di Dubai guarda ai prossimi mondiali e ai vertici del calcio lancia una sfida per una Coppa del Mondo allargata. La discussione non è se, ma quando passeremo al Mondiale a 48 squadre. Stiamo analizzando la possibilità di farlo già nel 2022 in Qatar.

"Se riuscissimo ad allargarlo a 48 squadre e rendere il mondo felice dovremmo provarci. Magari convincendo alcuni Paesi vicini geograficamente a dare la disponibilità a giocare alcune partite nel loro paese". Ha spiegato Gianni Infantino.

"È un'occasione unica per tutto il mondo di scoprire questa parte del pianeta, questa è la prima coppa del mondo che si gioca in un paese arabo e nel golfo" ha concluso il presidente della Fifa che poi sul Var ha ribadito: non si torna indietro.