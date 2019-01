La sonda cinese Chang'e-4 atterrata sul lato nascosto della Luna

Milano (askanews) - Queste sono le immagini del lato nascosto della Luna, un'area inesplorata del satellite terrestre ora raggiunta e fotografata dalla sonda cinese Chang'e-4. Un lander da 1.200 chili e un piccolo rover da 140 sono sbarcati sulla superficie lunare, nel cratere di Von Kàrmàn, e hanno cominciato ad inviare immagini, primo assaggio dei dati che invieranno alla Terra d'ora in poi.

L'obiettivo è capire meglio come si è formata la Luna e dunque anche il nostro Pianeta, ma anche realizzare una serie di esperimenti. Fra questi l'ambizioso tentativo di far nascere larve di baco da seta contenute in una minibiosfera e altri studi collegati agli effetti del vento solare sulla superficie lunare e sulla radioastronomia in un ambiente protetto dai disturbi elettromagnetici che arrivano dalla Terra.