Casa di Carta a Firenze, l'abbraccio fra Berlin e il professore

Firenze (askanews) - Questo abbraccio fra Berlin e il professore ha fatto impazzire Firenze e tutti i fan della Casa di carta. Il cast è in Italia per girare alcune scene della terza serie prodotta da Netflix nel capoluogo fiorentino, in pieno centro.

E proprio qui, fra Duomo e Battistero, i tanti fan arrivati anche da lontano per vedere i protagonisti della serie, hanno visto un abbraccio che li ha emozionati, ripreso da decine di cellulari: quello fra il professore, l'ideatore del colpo alla zecca di Stato di Madrid su cui è incentrata tutta la serie e Berlin, uno dei personaggi più riusciti e amati. Una apparizione che potrebbe indicare un colpo di scena clamoroso o forse più semplicemente un flashback.