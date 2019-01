Mediterranea va in soccorso di SeaWatch 3 e porta rifornimenti

Malta (askanews) - La nave Mediterranea, insieme a SeaWatch è partita da Malta per portare aiuto e rifornimenti a SeaWatch 3, l'imbarcazione che dopo aver salvato 32 persone in mare non ha ricevuto il via libera da nessun porto sicuro per attraccare e ora staziona in acque maltesi senza poter sbarcare. Grandi i disagi sulla nave in balia di mare grosso, freddo e maltempo da 14 giorni.

"Tra poco potremo procedere e salire a bordo per permettere il cambio dell'equipaggio, i rifornimenti e portare la delegazione di parlamentari tedeschi e giornalisti - scrive la Mediterranea - e poter denunciare dal vivo le conseguenze concrete delle violazioni dei diritti, terribili, fatte a queste persone". "C'è un report medico che ci è stato consegnato che dice che soprattutto il bimbo più piccolo è veramente in situazioni critiche", aggiungono.