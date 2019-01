Pescara, Salvini: entro dieci giorni risposte a vittime Rigopiano

Pescara (askanews) - "Ho incontrato i parenti delle vittime di Rigopiano, mi farò carico di riuscire a garantire senza fare promesse prima del tempo, agli organi e alle famiglie delle vittime, entro una decina di giorni di poter dare risposte concrete e non le sole pacche sulle spalle che hanno ricevuto in questi due anni". Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini a Pescara nel corso della due giorni in Abruzzo dopo aver parlato con i rappresentanti delle vittime di Rigopiano intervenuti in prefettura.