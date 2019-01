Usa, Pelosi guida la carica delle neoelette: sgargianti e diverse

Roma, 4 gen. (askanews) - La democratica Nancy Pelosi è stata rieletta Speaker cioé Presidente della Camera dei Rappresentanti a Washington: un posto che già occupò dal 2007 al 2010 e che la conferma ora alla terza carica dello Stato, la donna più potente negli Stati Uniti. Alla Camera, è arrivata emozionata vestita di rosa acceso tenendo per mano tre dei suoi otto nipotini. Cattolica, italoamericana, Pelosi è una ricca signora di 79 anni e per farsi rieleggere ha dovuto distribuire poltrone e scendere a compromessi. Ma è alla guida di una Camera sgargiante quanto lei, riconquistata dai democratici alle elezioni di novembre.

"Entriamo in questo nuovo Congresso con speranza e fiducia" ha detto ricordando che si celebra il centenario del voto alle donne, e che adesso ce ne sono più di cento alla Camera dei rappresentanti: è un momento storico.

A fare la storia c'è la giovane guardia progressista del partito piena di "socialisti democratici" che vengono dalle classi basse e dalle minoranze. Anche le 'nuove donne' sono arrivate al Congresso in un tripudio di abiti di fogge e colori: un vero grido di battaglia ha scritto il Washington Post. Come Alexandria Ocasio-Cortez, figlia di portoricani, arrivata al Congresso in tailleur pantalone bianco con alti tacchi neri; coi suoi 29 anni è anche la più giovane delle elette.

Come la somala Ilhan Omar, elegantissima anche lei in bianco e copricapo rosso e giallo, prima eletta musulmana assieme a Rashida Tlaib che è arrivata con un "thobe", l'abito tradizionale palestinese, coperto di ricami. I loro sostenitori si sono assembleati pieni di orgoglio davanti alle targhe nuove fiammanti dei loro uffici in Campidoglio.

O come le prime due native americane, Sharice Davids e Deb Haaland. E poi tanti altri, eletti ed elette, le nuove leve democratiche disegnano un'America molto diversa da quella degli eletti repubblicani, in prevalenza ancora maschi e bianchi.

Nancy Pelosi, grande stratega, non sarà amata da tutti, ma è la persona giusta per insegnare come si combattono le battaglie parlamentari.