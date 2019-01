Francia, nuovo sabato di proteste: Gilet gialli tornano in piazza

Parigi (askanews) - Dopo l'arresto di uno dei propri leader più mediatici, Eric Drouet, il movimento dei "Gilet Gialli" torna in piazza per "l'Atto VIII" della protesta contro il governo del presidente Emmanuel Macron in diverse città della Francia.

A Parigi sono previste due iniziative: un corteo che dall'Hotel de Ville giungerà fino alla sede dell'Assemblea Nazionale ed una manifestazione sugli Chanmps Elysees. Il Ministero dell'Interno ha mobilitato in tutto il Paese 3.600 agenti in assetto antisommossa.