Scontri in Francia, lacrimogeni e "flash ball" sui gilet gialli

Nuovi scontri tra dimostranti e forze dell'ordine nel pomeriggio a Parigi per "l'atto VIII" della protesta dei gilet gialli, l'ottavo sabato di manifestazioni indetto dal movimento spontaneo nato per contestare l'aumento dei prezzi del carburante e trasformatosi in una ampio fronte contro il presidente francese Emmanuel Macron.

Diverse persone sono rimaste ferite davanti al Museo D'Orsay a Parigi, dove si è fermata la manifestazione. I feriti sono stati colpiti dalla polizia con i cosiddetti 'flash ball', proiettili non letali, nel momento in cui si trovavano nei pressi di un barcone in fiamme sulla Senna.

Secondo la polizia in tutta la Francia oggi alle 15 hanno manifestato 25mila persone, con un calo rispetto alle 32mila di sabato scorso, un numero ben lontano dalle 282mile censite il 17 novembre, la prima giornata di mobilitazione nazionale del movimento. Dopo una marcia tranquilla in mattinata sugli Champs-Elysées, i gilet gialli, circa quattromila secondo la polizia, si sono riuniti nel pomeriggio nella piazza del municipio per dirigersi poi verso la sede dell'Assemblea nazionale. Sui lungosenna vicini al municipio i manifestanti hanno lanciato pietre e bottiglie sulla polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. Il corteo ha poi ripreso il cammino verso la sede del Parlamento, i cui accessi sono stati tutti bloccati dalla polizia. Manifestazioni, scontri e tensioni si sono registrati in tutta la Francia.

A Rouen, dove sono state fermate quattro persone incapucciate e armate di bastoni e coltelli, circa 1.700 hanno partecipato a un corteo al grido di "Macron démission". A Tolosa erano in duemila, mentre in tutto in dipartimento dell'alta Garonna hanno manifestato in oltre 2.200 in tredici luoghi. In piazza a Bordeaux c'erano circa quattromila gilet gialli per una manifestazione dispersa dalle forze dell'ordine. A Montpellier si registrano scontri con quattro agenti feriti lievemente e tre arresti. E poi blocchi stradali un po' ovunque, come a Lione dove è stata interrotta l'autostrada A7.