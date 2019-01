Epifania, Angela Merkel canta con una corale di bambini cattolici

Berlino (askanews) - Angela Merkel canta con una corale di bambini cattolici, gli Sternsinger; succede il 7 gennaio in un evento per l'Epifania organizzato all'interno della cancelleria di Berlino. Uno strascico festivo che vede una cancelliera incerta sulle parole dei canti natalizi, e i ragazzini dell'Opera di carità della chiesa cattolica tedesca vestiti da Re Magi ed estatici per l'occasione.